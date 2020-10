Erinnerungen an die Wiedervereinigung Deutschlands

Vordenker der deutschen Einheit. 30 Jahre ist sie her, die deutsche Wiedervereinigung. Damals schien die ganze Welt zusammenzuwachsen. Und heute? Droht ein neuer Kalter Krieg, etwa mit Russland. Was passierte damals, was ging seither schief? Horst Teltschik war als Berater immer an der Seite von Helmut Kohl. Er teilte seine Einsichten mit den SN.

Viele Jahre war Horst Teltschik (80) der Berater von Bundeskanzler Helmut Kohl und beteiligte sich an den Verhandlungen zur deutschen Wiedervereinigung. Von 1999 bis 2008 leitete er die Münchner Sicherheitskonferenz. Horst Teltschik, wann haben Sie erkannt, dass die deutsche Einheit realisierbar wird? Horst Teltschik: Im Sommer 1989 bin ich davon ausgegangen, dass die dramatischen Veränderungen in der Sowjetunion, in Polen und Ungarn Auswirkungen auf die DDR haben müssen. Und ich habe am 6. Juli 1989 in einem Zeitungsinterview gesagt, ...