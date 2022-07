Ermittler hoben internationales Schleppernetzwerk aus

Ermittler in fünf Ländern haben nach eigenen Angaben das umfangreiche Netzwerk einer der größten Schlepperbanden Europas ausgehoben. Die Verbrecherbande habe seit dem vergangenen Jahr bis zu 10.000 Migranten in Schlauchbooten über den Ärmelkanal nach Großbritannien geschmuggelt, wie Vertreter von Justiz und Polizei aus Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Großbritannien am Mittwoch in Den Haag mitteilten.

SN/APA/ANP/ROBIN VAN LONKHUIJSEN Die Razzia wurde von Europol und Eurojust koordiniert