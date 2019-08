Ermittler weiten Anschuldigungen im Mordfall Kuciak aus

Den Beschuldigten im Fall der Ermordung des slowakischen Journalisten Jan Kuciak werden weitere Taten zur Last gelegt. Die drei Männern und eine Frau werden nun auch beschuldigt, die Tötung von zwei Staatsanwälten und eines Rechtsanwalts geplant zu haben. Das gaben Sonderermittler des Innenministeriums in Bratislava nach Angaben der Agentur TASR am Mittwoch bekannt.

SN/APA (AFP)/VLADIMIR SIMICEK Massenproteste führten schließlich zum Sturz der Regierung