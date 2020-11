Ermittlung gegen drei weitere Verdächtige nach Lehrer-Mord

Drei Wochen nach der brutalen Ermordung eines Lehrers nahe Paris hat die Justiz Ermittlungsverfahren gegen drei neue Verdächtige eingeleitet. Gegen sie wird wegen des Vorwurfs der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung ermittelt, wie es am Freitag aus Justizkreisen hieß. Zwei Erwachsene säßen in Untersuchungshaft, eine Minderjährige sei unter Justizaufsicht. Das als islamistisch motivierter Terrorakt eingestufte Verbrechen löste landesweit Entsetzen aus.

SN/APA (AFP)/THOMAS COEX Der Lehrer war Mitte Oktober ermordet worden