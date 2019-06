Ermittlungen in Italien gegen Rettungsschiff "Sea-Watch"

Die sizilianischen Justizbehörden haben am Dienstag Ermittlungen in Zusammenhang mit dem deutschen NGO-Schiff "Sea-Watch 3" mit 43 Migranten an Bord aufgenommen. Ermittelt wird wegen Beihilfe der illegalen Einwanderung, berichteten italienische Medien. Zehn der ursprünglich 53 Migranten an Bord des Schiffes waren am Samstag auf Lampedusa an Land gegangen.

SN/APA (AFP/Archiv)/FEDERICO SCOPPA Die Sea Watch 3 wartet seit einer Woche auf eine Landung