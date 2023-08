Ermittlungen nach mutmaßlichem Tod von Wagner-Chef

Nach dem mutmaßlichen Tod des Chefs der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, bei einem Flugzeugabsturz haben die russischen Behörden Ermittlungen aufgenommen. Das für schwere Straftaten zuständige Untersuchungskomitee erklärte am Donnerstag, wegen "Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften im Luftverkehr" zu ermitteln. Das Komitee schickte demnach ein Ermittlerteam an die Absturzstelle. Einflussreiche Kreml-Unterstützer glauben an ein Attentat.

BILD: SN/APA/AFP/HANDOUT Abgestürztes und brennendes Flugzeug in der Region Twer BILD: SN/AP Wagner-Chef Prigoschin wurde offenbar bei einem Flugzeugabsturz getötet BILD: SN/APA/TELEGRAM/ @GREY_ZONE/HANDOUT Im Telegram-Kanal 'Grey Zone' wurde ein Video des Absturzes geteilt BILD: SN/AP Anhänger der Söldnerchefs trauern in St. Petersburg. BILD: SN/APA/AFP/STRINGER Anhänger der Söldnerchefs trauern in St. Petersburg. BILD: SN/APA/AFP/STRINGER Anhänger der Söldnerchefs trauern in St. Petersburg. BILD: SN/APA/AFP/STRINGER Anhänger der Söldnerchefs trauern in St. Petersburg. BILD: SN/AP Anhänger der Söldnerchefs trauern in St. Petersburg.

Kreml-Chef Wladimir Putin und andere hochrangige russische Vertreter äußerten sich zunächst nicht öffentlich zu dem Flugzeugabsturz. US-Präsident Joe Biden sagte: "Ich weiß nicht genau, was passiert ist. (...) In Russland passiert nicht viel, hinter dem Putin nicht steht." Die EU wollte den Vorfall vorerst nicht kommentieren. Man habe die Berichte über den Flugzeugabsturz gesehen, aber die Informationen ließen sich nur sehr schwer verifizieren, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Dienstes am Donnerstag. "Kaum etwas, was in diesen Tagen aus Russland kommt, ist glaubwürdig." Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) zeigte sich "nicht überrascht" über den mutmaßlichen Tod Prigoschins. "Es ist eigentlich nicht überraschend, dass das geschehen ist", sagte Schallenberg Mittwochabend in der ZiB2 des ORF. Bereits in der Vergangenheit hätten Personen, die Handlungen oder Äußerungen setzten, die "Putin nicht zu Gesicht stehen", dann "rasch eine verkürzte Lebenszeit" gehabt. Die Putin-Verbündete und Chefin des staatlichen Medienunternehmens RT, Margarita Simonjan, schien zu vermuten, dass es sich um ein Attentat gehandelt haben könnte. Zu Gerüchten im Internet, es könne ein Verschwinden Prigoschins "inszeniert" worden sein, sagte sie in Onlinemedien: "Aber ich persönlich neige zu der offensichtlicheren Variante."