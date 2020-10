Ermittlungsverfahren nach Lehrer-Mord gegen Minderjährige

Nach dem brutalen Mord an dem Lehrer Samuel Paty in Frankreich ist gegen zwei minderjährige Schüler ein Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe zu einem Mord mit Terrorhintergrund eröffnet worden. Die 14- und 15-Jährigen stünden unter Justizaufsicht, wie die Anti-Terrorstaatsanwaltschaft am Mittwochabend bestätigte. Das bedeutet, dass sie unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt werden.

SN/APA (AFP)/PASCAL GUYOT Paty wurde von einem 18-Jährigen getötet und dann enthauptet