Erneut Afroamerikaner bei Polizeieinsatz in den USA getötet

In den USA ist erneut ein Afroamerikaner bei einem umstrittenen Polizeieinsatz getötet worden. Am vergangenen Freitag habe man bei der Fahndung nach Verdächtigen in Columbus im Bundesstaat Ohio einen 23-jährigen Afroamerikaner namens Casey Goodson erschossen. Dieser sei aber nicht die gesuchte Person gewesen, hieß es seitens der Polizei. Das US-Justizministerium teilte mit, die Bundespolizei FBI werde die örtlichen Behörden bei den Ermittlungen unterstützen.

SN/APA (AFP)/ROBERTO SCHMIDT In den USA gibt es immer wieder Anti-Rassismus-Proteste