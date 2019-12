Erneut Ausschreitung bei Protesten in Beirut

In Beirut ist es die zweite Nacht in Folge zu Ausschreitungen gekommen. Libanesische Sicherheitskräfte setzten am Sonntag erneut Tränengas und Wasserwerfer gegen Demonstranten ein. Dutzende Menschen wurden verletzt. Die Proteste halten seit Mitte Oktober an. Sie richten sich gegen die politische Elite des Landes und führten Ende Oktober zum Rücktritt von Saad al-Hariri als Ministerpräsident.

SN/APA (AFP)/ANWAR AMRO Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften