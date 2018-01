Erneut Chaosnacht im Athener Stadtviertel Exarchia

Dutzende Linksextremisten haben in der Nacht auf Sonntag im Zentrum der griechischen Hauptstadt Athen randaliert. Sie schleuderten Brandflaschen und Steine auf Polizeibeamte und zündeten Müllcontainer an. Verletzt wurde jedoch niemand. Rund drei Stunden lang blieben die Straßen rund um das Polytechnikum im Stadtteil Exarchia gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

In Exarchia und dem dort liegenden Gebäudekomplex des Polytechnikums kommt es - meistens an Wochenenden - zu Ausschreitungen dieser Art. Die Randalierer skandierten Sprüche gegen den Staat und die Staatsgewalt. Der Stadtteil gilt als Hochburg der Autonomen-Szene in Athen. Autonome, aber auch Drogenbanden haben dort seit Jahren die Oberhand gewonnen.

(Apa/Dpa)