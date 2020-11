Erneut Demonstrationen gegen die Regierung in Thailand

Die Proteste in Thailand gegen die Regierung und die Rolle der Monarchie gehen unvermindert weiter. Am Mittwoch versammelten sich erneut zahlreiche Demonstranten im Zentrum von Bangkok, um ihren Forderungen Gehör zu verschaffen. Die Kundgebung fand in der Nähe des Polizeihauptquartiers statt. Nach vorherigen Zusammenstößen mit mehreren Verletzten warnte die Polizei die Demonstranten vor weiteren Ausschreitungen.

SN/APA (AFP)/JACK TAYLOR Die Polizei setzte Tränengas ein