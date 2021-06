Erneut Demonstrationen gegen Netanyahu in Israel

Am Vorabend einer entscheidenden Abstimmung im Parlament haben rund 2.000 Israelis erneut gegen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu demonstriert. "Wir sind kurz davor, eine dunkle Ära Israels hinter uns zu lassen", sagte Ram Schamir am Samstag vor der Residenz des voraussichtlich scheidenden Regierungschefs in Jerusalem. Auch die Demonstrantin Gali Israel Tal zeigte sich davon überzeugt: "Das ist unser letzter Samstag hier. Wir haben gewonnen."

SN/APA/AFP/EMMANUEL DUNAND Protest-Demos gegen Netanyahu