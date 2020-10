Erneut Frauenproteste gegen Lukaschenko in Weißrussland

Hunderte Frauen haben sich in Weißrussland vor der großen Sonntagsdemonstration gegen Machthaber Alexander Lukaschenko bei neuen Protesten warmgelaufen. Bei Regenwetter demonstrierten sie am Samstag mit weiß-rot-weißen Regenschirmen - angelehnt an die historische Fahne des Landes - im Zentrum der Hauptstadt Minsk. "Freiheit für Belarus" war auf Fotos von Plakaten von dem Frauenmarsch im Nachrichtenkanal Telegram zu lesen. Auch in anderen Städten gab es Proteste.

SN/APA (AFP)/STRINGER Hunderte Frauen demonstrierten in Minsk