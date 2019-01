Erneut "Gelbwesten"-Demonstrationen in Frankreich erwartet

Die Bewegung der "Gelbwesten" will in Frankreich am neunten Wochenende in Folge demonstrieren. Größere Aktionen werden am Samstag in Paris und der Stadt Bourges im Zentrum des Landes erwartet. Die Behörden bringen erneut ein großes Sicherheitsaufgebot in Stellung: Nach Angaben von Premierminister Edouard Philippe werden 80.000 Sicherheitskräfte im Einsatz sein, davon allein 5000 in der Hauptstadt.

SN/APA (AFP)/BERTRAND GUAY Die Demonstrationen in Frankreich dauern an