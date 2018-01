Erneut gewaltsame Proteste in Tunesien wegen Sparpolitik

In Tunesien hat es in der dritten Nacht in Folge gewaltsame Proteste gegeben. In der nordtunesischen Stadt Siliana bewarfen Jugendliche die Sicherheitskräfte mit Steinen und Molotow-Cocktails, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Polizei setzte Tränengas ein.

SN/APA/AFP/FETHI BELAID In der dritten Nacht in Folge gab es gewaltsame Proteste. SN/APA/AFP/FETHI BELAID In der dritten Nacht in Folge gab es gewaltsame Proteste. SN/APA/AFP/FETHI BELAID In der dritten Nacht in Folge gab es gewaltsame Proteste. SN/APA/AFP/FETHI BELAID In der dritten Nacht in Folge gab es gewaltsame Proteste. SN/AP In der dritten Nacht in Folge gab es gewaltsame Proteste. SN/AP In der dritten Nacht in Folge gab es gewaltsame Proteste.