Erneut Großdemonstrationen gegen Militärputsch in Myanmar

Knapp drei Wochen nach dem Putsch in Myanmar setzen Tausende Demonstranten ihre Proteste gegen das Militär fort. Einen Tag nach den bisher größten Kundgebungen gingen am Donnerstag wieder Zehntausende Menschen in Yangon, Mandalay und Bagan auf die Straße und versuchten auch an wichtigen Kreuzungen den Verkehr lahmzulegen. Viele Autofahrer in Yangon fuhren deshalb im Schneckentempo. Am Mittwoch hatte viele eine Panne simuliert, um Polizei- und Armeefahrzeuge zu blockieren.

Freilassung von Aung San Suu Kyi wird gefordert