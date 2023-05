Erneut Luftangriffe auf Kiew und weitere ukrainische Städte

In der Ukraine sind die Hauptstadt Kiew und weitere Städte in der Nacht auf Freitag erneut Ziel russischer Angriffe geworden. "Der zehnte Luftangriff in 19 Tagen im Mai", teilte die Militärverwaltung von Kiew auf Telegram mit. Die ukrainische Flugabwehr konnte nicht alle Drohnen und Raketen abfangen. Drei Marschflugkörper und sechs Drohnen trafen laut der ukrainischen Luftwaffe am Freitag ins Ziel. Insgesamt habe Russland 22 Drohnen und sechs Marschflugkörper eingesetzt.

Alle in der Luft entdeckten Ziele, die in Richtung Kiew geflogen seien, sind laut der Militärverwaltung in Kiew zerstört worden. Militärvertretern und Medienberichten zufolge gab es auch Explosionen in den Städten Lwiw und Riwne im Westen des Landes sowie in Cherson und Krywyj Rih im Süden. Letztere ist die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Dabei gab es mindestens zwei Verletzte.

Zudem würden ukrainischen Angaben zufolge russische Streitkräfte versuchen, verlorene Gebiete bei der Stadt Bachmut wieder einzunehmen. Die ukrainischen Truppen hätten diese Angriffe jedoch abgewehrt, sagte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maliar im Fernsehen. Die russischen Truppen hätten in der seit Monaten schwer umkämpften Stadt in der Ostukraine etwas an Boden gewonnen, kontrollierten diese jedoch nicht. Es werde weiter gekämpft. Zuletzt waren die ukrainischen Truppen in einigen Gebieten in der Region um Bachmut herum vorgerückt.

Indes meldete Russland eine Truppeninspektion durch Verteidigungsminister Sergej Schoigu in der russisch besetzten südukrainischen Region Saporischschja. Schoigu habe dort einen Kommandoposten besucht, erklärte das Verteidigungsministerium und veröffentlichte ein Video, in dem Schoigu in Militäruniform russischen Soldaten Orden überreicht und ihnen für ihren "Dienst am Land" dankt. Wann und wo genau der Besuch stattfand, wurde nicht mitgeteilt.