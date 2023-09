Erneut Massenproteste gegen israelische Regierung

Mehr als 100.000 Menschen haben am Samstagabend in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv erneut gegen die Politik der rechts-religiösen Regierung demonstriert. Auch in anderen Städten gingen Menschen wieder auf die Straße. Die Proteste dauern bereits seit 38 Wochen an. Auf einem riesigen Banner mit rotem Hintergrund, das Demonstranten in Tel Aviv trugen, stand neben dem Bild des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu: "Diktator auf der Flucht."

BILD: SN/APA/AFP/JACK GUEZ In Israel kam es zu neuen Protesten gegen die Regierung