Erneut Medienvertreter in Afghanistan getötet

Mutmaßliche Taliban-Kämpfer haben nach Angaben von Behördenvertretern den Leiter eines Radiosenders in Kabul getötet. Tufan Omar sei am Sonntag in der afghanischen Hauptstadt gezielt umgebracht worden. In der südlichen Provinz Helmand sei zudem ein Lokaljournalist von den Taliban entführt worden. Ein Taliban-Sprecher sagte am Montag, ihm lägen zu beiden Fällen keine Informationen vor. Die Zahl der Binnenflüchtlinge stieg indes massiv an.

SN/APA/AFP/HOSHANG HASHIMI Afghanische Armee kämpft gegen Taliban, die immer mehr Gebiete erobern