Erneut mexikanischer Journalist tot aufgefunden

Im Westen Mexikos ist ein Journalist der bekannten Tageszeitung "La Jornada" offenbar eines gewaltsamen Todes gestorben. Luis Martín Sánchez Iñiguez wurde wenige Stunden nach seinem Verschwinden im Bundesstaat Nayarit tot aufgefunden, teilte die Staatsanwaltschaft am Samstag (Ortszeit) mit. Seine Leiche wurde demnach in einem Dorf in der Nähe der Stadt Tepic entdeckt und wies "Zeichen von Gewalteinwirkung" auf. Mexiko gilt als eines der gefährlichsten Länder für Journalisten.

BILD: SN/APA/AFP (ARCHIVBILD)/PHILIPPE LO RSF: Seit 2000 mehr als 150 Journalisten in Mexiko getötet