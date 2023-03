Erneut Proteste gegen Agenten-Gesetz in Georgien

In Georgien haben erneut Tausende proeuropäische Demonstranten gegen ein Auslandsagenten-Gesetz nach russischem Vorbild demonstriert. Vor dem Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Tiflis versammelte sich am Mittwoch den zweiten Abend in Folge eine große Menschenmenge, wie Medien berichteten. Am Dienstagabend hatte die Polizei eine Demonstration mit Wasserwerfern und Tränengas aufgelöst; 66 Menschen waren unter anderem wegen Widerstands gegen Staatsgewalt festgenommen worden.

BILD: SN/APA/AFP/- Bei den Protesten kam es auch zu Ausschreitungen