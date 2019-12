Erneut Proteste gegen Macrons Pensionsreform

Der sechste Streiktag gegen die geplante Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron hat das öffentliche Leben in Frankreich weitgehend lahmgelegt. Allein in Paris blieben am Dienstag Dutzende Schulen geschlossen, während der öffentliche Nahverkehr in der Hauptstadt ins Chaos gestürzt wurde und Airlines etwa jeden fünften Flug absagen mussten.

SN/APA (AFP)/ERIC FEFERBERG Wieder gingen Tausende auf die Stra§e