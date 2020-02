Erneut Proteste gegen Pensionsreform in Frankreich

In Frankreich haben erneut Zehntausende Menschen gegen die umstrittene Pensionsreform demonstriert. Dabei schwächte sich die Beteiligung am zehnten landesweiten Protesttag innerhalb von elf Wochen allerdings merklich ab. Über die genaue Zahl der Teilnehmer machten Regierung und Gewerkschaften unterschiedliche Angaben.

Das Innenministerium sprach am Abend von landesweit 92.000 Demonstranten, davon 7.800 in Paris. Die Gewerkschaft CGT dagegen vermeldete allein in der Hauptstadt rund 50.000 Teilnehmer.

Der Bahnverkehr war kaum noch von Streiks betroffen, wie die Gesellschaft SNCF mitteilte. Bei der Pariser Nahverkehrsgesellschaft RATP war die Lage "normal". Am letzten Aktionstag am 6. Februar waren nach Angaben des Innenministeriums landesweit gut 120.000 Menschen auf die Straße gegangen, die CGT sprach dagegen allein in Paris von 130.000 Teilnehmern.

Die französische Nationalversammlung berät seit Montag über die Pensionsreform, mit der Präsident Emmanuel Macron die mehr als 40 Pensionssysteme vereinheitlichen und das Millionendefizit der Kassen abbauen will. Im Parlament zeichnet sich eine Blockade ab: Insgesamt liegen 41.000 Änderungsanträge vor.

Abgeordnete aus dem Regierungslager warfen dem linken Lager in einer kontroversen Debatte vor, die Nationalversammlung "lahmlegen" zu wollen. Parlamentarier der Linken warnten, die Regierung wolle die Pensionsreform an der Volksvertretung vorbei per Verordnung durchsetzen.

Quelle: Apa/Ag.