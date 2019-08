Erneut Proteste gegen Regierung in Hongkong

In Hongkong haben sich am Samstag erneut zahlreiche Menschen zu Protesten gegen die pro-chinesische Regierung versammelt. Sie kamen im Arbeiterviertel Mong Kok zusammen, die meisten schwarz gekleidet. Bei einer zweiten Kundgebung versammelten sich Tausende Menschen der Polizei, die wegen ihrer Einsätze in der Kritik steht, im schicken Geschäftsviertel Causeway Bay und trugen überwiegend Weiß.

SN/APA (AFP)/ISAAC LAWRENCE Tausende protestierten gegen die pro-chinesische Regierung