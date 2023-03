Erneut Proteste in Frankreich gegen Macrons Pensionsreform

In Frankreich sind am Samstag die Proteste gegen die Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron fortgesetzt worden. Im Fernsehen wurden Kundgebungen in Städten wie Compiegne im Norden, Nantes im Westen und Saint-Etienne in Zentralfrankreich gezeigt. Für den Nachmittag war eine Demonstration in Paris geplant. Dort war es am Freitagabend zu Zusammenstößen zwischen Bereitschaftspolizei und Demonstranten gekommen, 61 Menschen wurden festgenommen.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/MICHEL EULER Macron hält an umstrittenem Reformvorhaben fest