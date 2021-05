Erneut Proteste in Myanmar

Drei Monate nach dem Putsch in Myanmar sind erneut Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Militärregierung und für die Rückkehr zur Demokratie zu protestieren. In der Wirtschaftsmetropole Yangon und in Mandalay, der zweitgrößten Stadt des Landes, kam es zu mehreren Kundgebungen. Auch in Dawei im Süden versammelten sich zahlreiche Menschen. Am 1. Februar hatte das Militär die Regierung abgesetzt und die De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi festgenommen.

SN/APA/AFP/STR UN-Sicherheitsratsresolution gegen Gewalt in Myanmar