Erneut Proteste in Myanmar gegen Militär

In Myanmar sind auch am Freitag wieder Gegner der Militärjunta auf die Straße gegangen. In der größten Stadt Yangon sowie zahlreichen anderen Städten versammelten sich Gegner der Armeemachthaber, wie in Videos und Fotos von Augenzeugen und Aktivisten zu sehen war, die im Internet veröffentlicht wurden. Zunächst gab es keine Berichte über Zusammenstöße.

SN/APA (AFP)/STR Demonstranten blockieren Stra§en