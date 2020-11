Erneut Proteste in Weißrussland

Trotz des besonders brutalen Vorgehens der Sicherheitskräfte am Wochenende haben sich in Weißrussland auch am Montag wieder zahlreiche Menschen auf die Straßen getraut. Genau 100 Tage, nachdem die Proteste gegen Machthaber Alexander Lukaschenko begannen, gab es erneute Proteste in der Hauptstadt Minsk. Am Sonntag waren Uniformierte teilweise mit massiver Gewalt gegen friedliche Demonstranten vorgegangen, ca. 1.200 Demonstranten wurden festgenommen.

SN/APA (AFP)/- Am Sonntag kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei