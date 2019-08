Erneut Proteste in Moskau für freie Wahlen

Eine Woche vor der Kommunalwahl in der russischen Hauptstadt Moskau will die Opposition um den Kremlkritiker Alexej Nawalny am Samstag erneut für faire und freie Wahlen demonstrieren. Die Proteste sind von den Behörden nicht genehmigt worden. Es wird deshalb wie in den Wochen zuvor mit vielen Festnahmen gerechnet.

SN/APA (AFP)/YURI KADOBNOV Zuletzt gab es zahlreiche Proteste in Moskau