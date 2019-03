Erneut protestierten Tausende in Algerien

In Algerien sind am Dienstag wieder Tausende Menschen gegen Präsident Abdelaziz Bouteflika auf die Straße gegangen. Im Zentrum der Hauptstadt Algier versammelten sich Menschen vor der Großen Post und protestierten gegen eine Verlängerung seiner Amtszeit. In Bejaia traten nach Medienberichten Arbeiter in den Streik, wodurch der Hafen der Küstenstadt lahmgelegt wurde.

Größte Massenproteste seit mehr als 20 Jahren