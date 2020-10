Erneut schwere Unruhen in Chile

Zwei Tage vor einem Referendum in Chile über eine Verfassungsreform ist es in der Hauptstadt Santiago erneut zu schweren Unruhen gekommen. Aus einer Menge von Hunderten Demonstranten heraus wurden am Freitag (Ortszeit) die Sicherheitskräfte mit Steinen beworfen, diese reagierten mit dem Einsatz von Tränengas und Wasserwerfern. Angaben zu Verletzten lagen zunächst nicht vor. In dem Land finden seit einem Jahr Massenproteste gegen die Regierung statt.

SN/APA (AFP)/PEDRO UGARTE Seit einem Jahr gibt es Massenproteste