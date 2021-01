Erneut Studenten nach Protesten in Istanbul festgenommen

Im Zusammenhang mit Protesten von Studenten an der renommierten Bogazici-Universität in Istanbul sind 14 weitere Personen festgenommen worden. Damit steigt die Gesamtzahl der Festgenommenen auf 36, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Der Istanbul Gouverneur, Ali Yerlikaya, untersagte unterdessen einen für Mittwoch angekündigten Protest an der Universität. Als Grund nannte er die Corona-Pandemie.

SN/APA (AFP)/OZAN KOSE Protest gegen Ernennung des neuen Direktors durch Präsident Erdogan