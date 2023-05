Erneut Tausende bei Protest gegen Gewalt in Belgrad

Tausende Kundgebungsteilnehmer haben sich am Samstag in Belgrad beim bereits vierten Protest "Serbien gegen Gewalt" eingefunden. Dieser wurde erneut - wie schon in der Vergangenheit - von fünf proeuropäischen Oppositionsparteien organisiert.

BILD: SN/APA/AFP/PEDJA MILOSAVLJEVIC Gro§demonstration am Samstag vor dem Parlament in Belgrad