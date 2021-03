Erneut Tausende Menschen bei Protesten in Myanmar

In Myanmar sind am Mittwoch erneut Tausende Menschen gegen die Militärjunta auf die Straßen gegangen. Nach örtlichen Medienberichten reagierten die Sicherheitskräfte wieder mit massiver Gewalt. Über mögliche Todesopfer gab es zunächst keine Angaben. In der Stadt Myingyan wurden laut Online-Portal Mizzima News mindestens zwei Menschen durch Gummigeschosse schwer verletzt. Zudem soll die Polizei in verschiedenen Landesteilen Demonstrierende festgenommen haben.

SN/APA (AFP)/STR Sicherheitskräfte führten erneut Razzien durch