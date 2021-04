Erneut Tote bei Demonstrationen in Myanmar

Bei Protesten gegen die Militärmachthaber in Myanmar sind Medienberichten zufolge erneut Demonstranten getötet und verletzt worden. Mindestens fünf Menschen seien ums Leben gekommen, als Sicherheitskräfte in der Stadt Kalay am Mittwoch das Feuer eröffneten, wie mehrere Nachrichtenportale unter Berufung auf Augenzeugen meldeten. Zwei Demonstranten starben im Ort Bago bei der Großstadt Yangon. Dort brach laut Feuerwehr in einer chinesischen Fabrik zudem ein Brand aus.

SN/APA (AFP/DAWEI WATCH)/HANDOUT Aufruf von Demonstranten