Erneut Tote bei Protesten gegen Militärmachthaber in Myanmar

In Myanmar sind bei Protesten gegen die Militärjunta laut Medienberichten zwei Menschen getötet worden. Zwei Demonstranten sind in der Nacht auf Samstag im Bezirk Tharketa in der Wirtschaftsmetropole Yangon (Rangun) durch Schüsse der Polizei ums Leben gekommen, wie einheimische Medien berichteten. Laut "DVB News" eröffnete die Polizei das Feuer auf eine Menschenmenge, die sich vor der Polizeistation in Tharketa versammelt hatte, um die Freilassung der Inhaftierten zu fordern.

SN/APA (AFP)/STR Wieder muss ein Opfer der Militärdiktatur beigesetzt werden