Erneut zig Verletzte bei Protesten in Beirut

Bei neuen gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften im Libanon sind am Sonntag mindestens 70 Menschen verletzt worden. 30 Menschen seien in Beirut in Krankenhäuser gebracht und weitere 40 an Ort und Stelle behandelt worden, teilte das libanesische Rote Kreuz auf Twitter mit.

SN/APA (AFP)/PATRICK BAZ Wieder gewaltsame Auseinandersetzungen bei den Protesten