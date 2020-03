Erneut Zwischenfälle an griechisch-türkischer Grenze

In der Nacht auf Mittwoch ist es an der griechisch-türkischen Grenze erneut zu Zwischenfällen am Übergang von Kastanies/Pazarkule gekommen. Etwa 500 vor allem jugendliche Migranten versuchten, den Grenzzaun auf griechischer Seite niederzureißen.

SN/APA (AFP/Archiv)/ANGELOS TZORTZI An der Grenze kommt es immer wieder zu Unruhen.