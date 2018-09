Erneute Ausschreitungen in Katalonien

Kurz vor dem ersten Jahrestag des Unabhängigkeitsreferendums spitzen sich die sozialen Spannungen in Katalonien zu. Am Samstag kam es in der katalanischen Mittelmeermetropole Barcelona zu teils heftigen Zusammenstößen zwischen der spanischen Polizei und katalanischen Separatisten.

SN/APA (AFP)/PAU BARRENA Die katalanischen Gemüter sind wieder erhitzt