Erneute Luftangriffe und Raketenbeschuss im Sudan

Im Konflikt im Sudan ist es Freitagmittag in der Hauptstadt Khartum übereinstimmenden Medien- und Augenzeugenberichten zufolge zu schweren Luftangriffen und Raketenbeschuss gekommen. Die Luftwaffe der sudanesischen Armee habe Ziele im Zentrum und Norden der Stadt sowie in der angrenzenden Stadt Omdurman beschossen. Die Angriffe erfolgten erneut in unmittelbarer Nähe von dicht besiedelten Wohngebieten. Unterdessen wurde im Zuge der Kämpfe ein weiterer UNO-Mitarbeiter getötet.

BILD: SN/AFP/EBRAHIM HAMID Zahlreiche Sudanesen auf der Flucht