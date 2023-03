Erneute öffentliche Auspeitschung in Afghanistan

In Afghanistan haben die herrschenden Taliban fünf Menschen öffentlich ausgepeitscht. Das meldeten die militanten Islamisten am Mittwoch. In einer Mitteilung des höchsten Gerichts hieß es, die Beschuldigten seien wegen Diebstahl, "moralischer Korruption" und dem Versuch, von zu Hause wegzulaufen bestraft worden. Die Auspeitschung fand in der östlichen Provinz Paktia statt.

Bei ihrer Machtübernahme im August 2021 hatten die Taliban einen moderateren Kurs versprochen. Seit Ende vergangenen Jahres haben sie jedoch wiederholt öffentliche Bestrafungen durchgeführt und auch eine Hinrichtung vollzogen. Während der ersten Taliban-Herrschaft von 1996 bis 2001 wurden Auspeitschungen, Amputationen oder Steinigungen in der Öffentlichkeit vollzogen.