Erneute Proteste in Israel gegen Krisenpolitik der Regierung

Tausende Israelis haben am Samstagabend erneut gegen den Umgang der Regierung mit der Coronakrise demonstriert. In Jerusalem versammelten sich zahlreiche Menschen vor dem Anwesen von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, auch in einem Park in Tel Aviv kam es zu Protesten, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

SN/APA (AFP)/AHMAD GHARABLI Die Polizei ging mit Wasserwerfern gegen Demonstranten vor