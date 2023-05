Erneute Spannungen im Norden des Kosovo

Vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen hat die NATO-geführte Kosovo-Schutztruppe KFOR ihre Präsenz im serbisch bevölkerten Norden des Landes verstärkt. Rund 300 KFOR-Soldaten in Kampfmontur bezogen am Montag vor dem Gemeindeamt im Ort Zvecan Stellung. Eine Gruppe ethnischer Serben hatte am Montagmorgen versucht, in dem Ort Zvecan in das Gebäude der Stadtverwaltung einzudringen. Die Polizei setzte daraufhin Tränengas ein und drängte die Menge zurück.

BILD: SN/APA/AFP/- Unruhen wegen Amtsantritt von kosovo-albanischen Bürgermeistern