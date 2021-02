Erneutes Vorgehen gegen Demonstranten in Myanmar

In Myanmar sind Sicherheitskräfte sind am Samstag erneut gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen. In der größten Stadt Rangun feuerte die Polizei an mehreren Orten, an denen sich die Demonstranten zu Kundgebungen gegen die Junta versammelt hatten, Schüsse ab und nahm Teilnehmer fest, wie Augenzeugen berichteten. Auch aus anderen Städten wurde ein massives Vorgehen der Sicherheitskräfte gemeldet, die unter anderem Tränengas und Gummigeschoße gegen Demonstranten einsetzten.

SN/APA (AFP)/YE AUNG THU Festnahmen bei Protesten in Rangun