Ernst Ulrich von Weizsäcker: "Die globale Erderwärmung ist eine schwere Krankheit"

Der renommierte Umweltwissenschafter Ernst Ulrich von Weizsäcker darüber, warum Weltklimakonferenzen nur bedingt etwas bringen - und was die Fridays-For-Future-Bewegung bereits erreicht hat.

Am Freitag findet zum vierten Mal der weltweite Aktionstag von Fridays For Future statt. Und am Montag startet die UN-Klimakonferenz in Madrid. Der Umweltwissenschafter Ernst Ulrich von Weizsäcker ist zwar skeptisch, ob der Klimagipfel Ergebnisse bringen wird - dennoch ist er optimistisch, dass die Klimaschutzziele noch zu erreichen sind. Wie? Das verrät er im Interview.

Eigentlich wissen alle Teilnehmer der UN-Weltklimakonferenz wie dringend es ist, in Sachen Klimaschutz zu handeln. Trotzdem scheint kein Land so recht in die Puschen zu kommen. Woran liegt das? Ernst Ulrich von Weizsäcker: Seit Beginn der Weltklimakonferenzen vor knapp 25 Jahren ist die Gefechtslage gleich geblieben: Der Norden sagt: "Wir müssen dringend etwas für den Klimaschutz machen". Die Sprachrohre der Entwicklungsländer reden eher so: "Ja, wir müssen etwas für das Klima machen. Aber das ist Aufgabe des Nordens, ihr habt die globale Erwärmung herbeigeführt. Und jetzt solltet ihr uns jedes Jahr 100 Milliarden Dollar geben, damit wir uns an dem von euch erzeugten Schaden anpassen können." In dieser Gefechtslage kann keine Weltklimakonferenz etwas zum Klimaschutz zustande bringen.

Wie könnte man dieses Dilemma lösen? Es gibt eine geniale Idee. Sie ist vom Deutschen "Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen" vor zehn Jahren veröffentlicht worden, wurde aber nie verwirklicht: der Budget-Ansatz.

Was versteht man darunter? Alle Länder der Welt gibt man ein pro Kopf identisch großes Budget für die Nutzung der Atmosphäre. Die alten Industrieländer haben in der Geschichte der vergangenen 150 Jahre das Budget im Wesentlichen verbraucht. Und müssten, wenn sie jetzt noch Autos mit fossilen Brennstoffen fahren, in die Entwicklungsländer gehen und um die Zuteilung von Lizenzen bitten. Dann sagen die Entwicklungsländer: "Ja, kann man machen, aber das kostet etwas." Und da würde sich ein Preis einpendeln, der für den Norden ziemlich teuer - aber bezahlbar - wird, und für die Entwicklungsländer wäre es, ein Anlass, keine neuen Kohlekraftwerke zu bauen.

Wieso fand der Budgetansatz kein Gehör? Weil vor allem die Amerikaner, die Russen, die Saudis, die Kasachen und die Polen gesagt haben: "Da machen wir nicht mit, wir leben von der Kohle."

Sie nannten es eine philosophische Krise, weswegen wir zu träge sind, etwas für den Klimaschutz zu machen. Ja, es ist erstaunlich, da kommen die Politiker in Weltklimakonferenzen zusammen und sagen wir müssen etwas fürs Klima tun. Wenn die Klimadiplomaten in ihre Länder zurückkehren, reagieren die Regierungen so: "Ja, wir müssen etwas tun. Aber macht euch keine Illusionen, das kostet viel Geld, da brauchen wir viel mehr Wachstum."

Und Wachstum bedeutet mehr CO2-Ausstoß. Genau. Die globale Erwärmung ist eine schwere Krankheit. Wir sind als Diagnoseärzte einigermaßen vernünftig, aber als Therapieärzte komplette Versager. Wir schlagen nur Therapien vor, die die Krankheit verschlimmert. Das ist die philosophischen Krise: Man unterscheidet nicht mehr zwischen nützlichen und schädlichen Therapien.

SN/Marco Riebler Ernst Ulrich von Weizsäcker ist Ko-Präsident des „Club of Rome“.

Bringen solche Weltklimakonferenzen dann überhaupt etwas? Es ist besser, man macht sie, als man macht sie nicht. Aber die Ergebnisse sind jämmerlich. Die Klimakonferenz 2015 in Paris und das Abkommen waren ein Schritt vorwärts. Aber die Amerikaner sind sofort aus dem internationalen Klimavertrag ausgestiegen, sobald Donald Trump Präsident wurde. Und die Russen sind von vornherein nicht wirklich dabei gewesen.

Was könnte die EU tun? In Europa müssten wir zwei Sachen machen: Erstens vorführen, dass eine klimaneutrale Wirtschaft möglich ist. Und zweitens - im Sinne des Budgetansatzes - es in den Entwicklungsländern attraktiv machen, das Richtige zu tun. Dann schaffen wir es bis 2050 eine klimaneutrale Weltwirtschaft zu haben.

Sie sind also optimistisch? Es ist immer noch machbar, die Klimaschutzziele zu erreichen. Aber man muss erstmal klarlegen, wie die Interessenslagen in den verschiedenen Ländern wie China, Polen oder Saudi-Arabien ist. Dann kann Europa gezielt darauf einwirken, dass es für diese Länder lukrativ wird, das Klima zu schützen.

Sind Sie erfreut, dass der Klimaschutz bei so vielen jungen Menschen ein so wichtiges Thema geworden ist? Ich finde die Fridays For Future wunderbar. Ich habe Greta Thunberg bei einer Konferenz in Lausanne persönlich kennengelernt. Es war die erste europäische Fridays-For-Future-Konferenz und ich habe mich richtig mit ihr angefreundet. Sie ist eine ganz vernünftige junge Frau.

Kann die Fridays-For-Future-Bewegung etwas bewegen? Definitiv. Die deutsche Umweltministerin Svenja Schulze hatte noch vor zwölf Monaten eher Angst und Sorge, etwas Progressives in Sachen Klimaschutz vorzuschlagen. Und durch Fridays For Future ist sie mutig geworden.



Zur Person: Ernst Ulrich von Weizsäcker ist ein renommierter Umweltforscher in Deutschland. Er arbeitete am UN-Zentrum für Wissenschaft und Technologie in New York und war von 1984 bis 1991 Direktor des Instituts für Europäische Umweltpolitik. Weizsäcker ist auch Kopräsident des "Club of Rome", ein Zusammenschluss von Wissenschafter, die sich für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit einsetzen. Weizsäcker kam auf Einladung der Netzwerkreihe Oba.echt in die Brennerei Guglhof nach Hallein.