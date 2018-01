Erscheinungstermin von Enthüllungsbuch über Trump vorgezogen

Der Verleger eines brisanten Enthüllungsbuchs über US-Präsident Donald Trump hat nach dem Versuch von Trumps Anwälten, die Veröffentlichung zu stoppen, den Erscheinungstermin vorverlegt. Statt kommenden Dienstag solle "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Feuer und Wut: In Trumps Weißem Haus) am Freitag veröffentlicht werden, teilte der Verlag Henry Holt and Company am Donnerstag mit.

SN/APA (AFP/Getty)/CHIP SOMODEVILLA Donald Trump ist zornig