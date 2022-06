Erst die Nachkriegsgeneration. Dann die 68er - und jetzt?

Politische Generationen. Die heute regierende "Generation X" muss unser Wirtschaftsmodell radikal umbauen. Und dabei noch auf die neuen, gefährlichen Diktatoren auf der Welt reagieren. Doch sie spürt schon den Druck der nachfolgenden "Generation Y", die sich nicht mehr mit Kompromissen bei der Ökologie begnügen will.

In Europas Politik hat sich vielerorts ein Generationenwechsel vollzogen. In Deutschland wurde das besonders erkennbar mit dem Ende der 16-jährigen Ära von Bundeskanzlerin Angela Merkel: Die "Babyboomer", zu denen die Jahrgänge 1946 bis 1964 gehören, räumen dort die politische Bühne. Die "Generation X", die die Jahrgänge zwischen 1965 und 1980 umfasst, übernimmt das Regierungsruder. Dafür stehen Außenministerin Annalena Baerbock (Jahrgang 1980), Finanzminister Christian Lindner (1979) oder Wirtschaftsminister Robert Habeck (1969). Eine neue Politikergeneration verändere das Land, konstatiert Anna Sauerbrey in ...