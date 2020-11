Erste Bundesstaaten für Trump, knappes Rennen in Florida

US-Präsident Donald Trump hat bei den US-Präsidentschaftswahlen seine ersten Pflichtaufgaben bestanden. Der Republikaner holte die traditionell roten Hochburgen Indiana (11 Wahlleute), Kentucky (8), West Virginia (5) und South Carolina (9). Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmenauszählungen. Auch sein demokratischer Kontrahent Joe Biden konnte erwartungsgemäß die blauen Bundesstaaten Vermont (3) und Virginia (13) gewinnen.

Ein knappes Rennen zeichnet sich ersten Teilergebnissen zufolge im wichtigen Swing State Florida hin. Nach Auszählung von dreiviertel der Stimmen lag Biden bei 49, 9 Prozent und Trump bei 49,1 Prozent der Stimmen. Besonders im bevölkerungsreichen County Miami-Dade aber erzielte Biden weniger Stimmen, als er voraussichtlich bräuchte, um den Staat zu gewinnen. Kommentatoren und US-Experten gingen davon aus, dass Trump gute Chancen hat, Florida für sich zu gewinnen. Der Republikaner ist auf den Staat zwingend angewiesen, sein Herausforderer hätte weitere Wege zum Sieg.

Die Teilergebnisse wurden veröffentlicht, während der Urnengang im Sunshine State noch im Gange war. Die Wahllokale sollten in Florida erst um 20.00 Uhr Ortszeit (2.00 Uhr MEZ) schließen. Die Stimmen von Früh- und Briefwählern wurden dort aber schon vor dem Wahltag ausgezählt.

In Führung ging Biden im wichtigen Swing State Ohio. Nach Auszählung von gut zwei Fünftel der Stimmen lag Biden bei 55,2 Prozent, während der republikanische Amtsinhaber Donald Trump lediglich auf 43,6 Prozent kam. Vor vier Jahren hatte sich Trump in Ohio mit 51,3 zu 43,2 Prozent klar gegen die Demokratin Hillary Clinton durchgesetzt.

Ohio gilt als traditioneller Trendstaat bei US-Präsidentenwahlen. Seit Jahrzehnten hat der Industriestaat im Mittleren Westen durchgehend für den landesweit siegreichen Kandidaten gestimmt ("As goes Ohio, so goes the nation"). Allerdings zählt Ohio mit 18 Wahlmännern nicht zu den größten Swing States. Trump könnte somit eine Niederlage dort leichter verschmerzen als in seinem Heimatstaat Florida (29 Wahlmänner). Dort lag er am späten Dienstagabend (Ortszeit) nach Auszählung von fast 90 Prozent der Stimmen mit 50,3 zu 48,6 Prozent vor seinem Herausforderer.

Weiters konnte Trump erwartungsgemäß Oklahoma (7), Tennessee (11), Alabama (9) und Mississippi (6) für sich gewinnen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP. Damit sicherte sich Trump weitere 33 Stimmen für die Wahlversammlung, das "Electoral College".

Biden gewann unterdessen wenig überraschend sechs weitere Bundesstaaten. Auf sein Konto gehen Delaware (3 Wahlleute), Maryland (10), Massachusetts (11), New Jersey (14), Illinois (20), Rhode Island (4) und die Bundeshauptstadt Washington D.C. (3). In Georgia lag Trump nach Auszählung von knapp einem Zehntel der Stimmen mit 53,4 zu 45,5 Prozent vorne.

Bereits geschlossen haben die Wahllokale in Indiana, Kentucky, West Virginia, Vermont, Virginia sowie Georgia (16) und Ohio (18). Diese beiden anderen Staaten sind umkämpft. Die Ergebnisse werden demnächst erwartet. In North Carolina (15), das um 1.30 Uhr Ortszeit schließen sollte, wurde der Wahlschluss verschoben.

In den Umfragen liegt Biden klar vorne, doch ist es wegen der hohen Anzahl von Briefwahlstimmen unklar, ob der Sieger bereits in der Wahlnacht feststehen wird. Angesichts der Corona-Pandemie mit über 231.000 Toten in den USA gaben in den vergangenen Wochen allerdings fast 100 Millionen Früh- und Briefwähler ihre Stimme bereits ab - oder knapp drei Viertel aller Wähler, die 2016 teilnahmen. Experten rechnen diesmal mit einer Rekordbeteiligung von rund 150 Millionen Wählern. Traditionell kommt eine hohe Wahlbeteiligung den Demokraten zugute.

Noch ist aber unklar, wie Trump bei einem knappen Ergebnis am Wahltag reagieren wird. Im Vorfeld der Wahl hatte er immer wieder die Briefwahl verteufelt und offen gelassen, ob er das Wahlergebnis anerkennen wird. Trump signalisierte, dass seine Anwälte bereits in Stellung sind. Fragen, ob er einen friedlichen Machtwechsel unterstützen würde, ließ er offen.

Nach einer Umfrage der Nachrichtenagentur AP waren die Coronavirus-Pandemie und die Wirtschaftslage die beiden wichtigsten Themen bei der Stimmabgabe für die US-Präsidentschaftswahl. Vier von zehn Wählern beschäftigte demnach die Pandemie am meisten, drei die Wirtschaft. Auf den weiteren Plätzen folgten das Gesundheitssystem, Rassismus, Strafvollzug, Einwanderung und Klimakrise.

Die Präsidentenwahl findet indirekt statt. Für den Sieg sind mindestens 270 Wahlmännerstimmen erforderlich, die auf Basis der Ergebnisse in den 50 Staaten und dem Hauptstadtdistrikt Washington D.C. vergeben werden. Der stärkste Kandidat bekommt dabei alle Stimmen des jeweiligen Staates. Gewählt werden auch alle 435 Abgeordneten im Repräsentantenhaus sowie 35 der 100 Senatoren. Bisher hatten die Demokraten 235 Sitze im Repräsentantenhaus, die Republikaner 199. Die Demokraten hoffen nun, die republikanische Mehrheit von 53 Senatoren zu brechen und damit das gesamte Parlament unter ihre Kontrolle zu bringen.

