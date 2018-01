Erste Differenzen bei deutschen Sondierungen

In den Sondierungen von Union und SPD für eine neue Große Koalition in Deutschland werden erste Differenzen sichtbar. Einen erheblichen Konflikt gibt es in der Steuerpolitik, über die am Dienstag beraten werden soll. Die CSU lehnt offenbar die Forderung der SPD nach einer schrittweisen Anhebung des Spitzensteuersatzes von 42 auf 45 Prozent ab.

SN/APA (dpa)/Kay Nietfeld Unstimmigkeiten in Sachen Steuern und Kommunikation