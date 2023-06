Erste diplomatische US-Vertretung nördlich des Polarkreises

Oslo (AFP) - Die USA haben die Eröffnung ihrer ersten diplomatischen Vertretung nördlich des Polarkreises angekündigt. Der Schwerpunkt des Außenpostens im nordnorwegischen Tromsö werde auf dem Klimawandel und der Zusammenarbeit mit indigenen Völkern liegen, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Donnerstag am Rande eines Treffens mit Kollegen der anderen NATO-Staaten in Oslo.

BILD: SN/APA/NTB/RUNE STOLTZ BERTINUSSEN Nordlichter über Tromsö (November 2022)